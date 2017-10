Mooseheads: une étape à la fois pour Parent

Quatrième choix au total lors du dernier encan, le Blainvillois se retrouve sous les projecteurs depuis l’âge de 12 ans. À Halifax, Parent tentera de suivre les traces de Nathan MacKinnon, Jonathan Drouin et Nikolaj Ehlers, et plus récemment Nico Hischier, mais lui-même veut se donner du temps avant de se hisser dans l’élite du hockey junior québécois.

« Quand j’étais au repêchage, j’étais content de sortir là, car je savais qu’ils avaient un très bon potentiel et je veux amener ce que j’ai amené durant toute ma carrière, soit un gars qui peut marquer de gros buts et aider l’équipe dans n’importe quel sens.

« On était surpris en regardant les statistiques de nos joueurs que Xavier n’ait eu qu’un but en cinq matchs. Mais il est excellent. C’est un petit joueur qui compétitionne à un haut niveau. Ça ne le dérange pas, son gabarit. Il est le premier sur la rondelle et il gagne ses batailles. Il travaille aux entraînements comme on aime », a souligné Midgley.