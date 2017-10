Musique cubaine et maître du piano

Cela faisait des lunes que nous n’avions pas eu des nouvelles du pianiste cubain Hilario Duran. Établi au Canada depuis une vingtaine d’années, il fut plusieurs fois l’une des têtes d’affiche du Festival de jazz de Montréal ainsi que celui de Toronto. En cette fin de semaine de tranquillité pour plusieurs, jetez une oreille sur cette nouveauté costaude qui oscille entre la modernité et les envolées à « la Buena Vista Social Club ». En attendant la tournée qui s’annonce particulièrement réjouissante, la nouveauté Contumbao devrait prolonger votre été. Pour ce renouveau qui affiche une quinzaine de musiciens, dont Chucho Valdès en duo, le batteur Horacio « El Negro » Hernandez ,et deux chanteuses, les douze plages offrent un matériau impressionnant.

Beaucoup de style et de la précision

Loin des ritournelles sucrées que nous attendons parfois sur les plages, mais de moins en moins, puisque la culture américaine s’affiche haut et fort, ce condensé de styles est un pur bonheur. De la rumba aux rythmes purement jazz latins, les connaisseurs et amateurs de 88 touches trouveront leur compte, tandis que ceux et celles pour qui la musique cubaine s’avère un plus pour ne pas déprimer dans la circulation viennent sans contredit de trouver un remède.

C’est brillant, intelligent et ça swingue.