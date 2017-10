Vous adorerez ce pain gâteau avec sa petite croûte sucrée. Un mélange savoureux de canneberges, chocolat noir, pacanes et d’orange.

Il est parfait pour le brunch ou en collation, accompagné d’un café c’est divin!

Pain aux canneberges, chocolat noir et orange

INGRÉDIENTS

1 ½ tasse de farine

2 c. à thé de poudre à pâte

½ c. à thé de bicarbonate de soude

¼ c. à thé de sel

¾ tasse de sucre

2 œufs

¼ tasse de beurre, fondu

½ tasse crème sure

½ tasse de pépites de chocolat noir

½ tasse de pacanes, en morceaux

Le zeste d’une orange

2 tasses de canneberges, fraîches

2 c. à soupe de sucre

2 c. à soupe de cassonade

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 350° F.

Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel. Réserver.

Dans un autre bol, mélanger ensemble le sucre et les œufs.

Verser le beurre fondu et la crème sûre et brasser pour obtenir un mélange homogène.

Combiner et les ingrédients secs aux ingrédients humides.

Ajouter le chocolat, les pacanes, le zeste d’orange et les canneberges.

Déposer le mélange dans un moule à pain préalablement beurré.

Dans un petit bol, mélanger les deux c. à soupe de sucre et la cassonade et saupoudrer ce mélange sur le dessus du pain.

Mettre au four 50 minutes.