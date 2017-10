«Réinventer la barbarie»?

La tuerie de Las Vegas a provoqué une avalanche de commentaires. Certains étaient constructifs, d’autres suintaient la mauvaise foi. Pour ceux habités d’une haine maladive des États-Unis, toutes les occasions sont bonnes pour déverser leur fiel. Quelle tristesse donc de lire l’une des remarques les plus purulentes sous la plume de mon collègue Mathieu Bock-Côté. À propos des États-Unis, il écrit : « ce très grand peuple a paradoxalement réinventé la barbarie ».

Limite

Le geste posé par Paddock est horrifiant. Mais de là à en conclure que « le peuple américain a réinventé la barbarie », il y a une limite à ne pas franchir.

D’une part, le Québec a également eu son lot de tueries : Assemblée nationale, Polytechnique, Concordia, Dawson, Métropolis, mosquée de Québec. Pour une population si peu nombreuse, c’est gênant. Méritons-nous pour autant d’être accusés d’avoir « réinventé la barbarie » ? Un peuple doit-il être jugé sur la base des délires psychotiques d’une poignée d’individus ? L’idée est abjecte !

D’autre part, lors de chaque tragédie ou catastrophe naturelle, le peuple américain a fait preuve d’une entraide et d’une solidarité remarquables. Les débordements systématiques de générosité du plus grand nombre ne compensent-ils pas largement pour la folie occasionnelle de quelques-uns ?

Finalement, faut-il rappeler les atrocités commises quotidiennement, entre autres, par l’État islamique et le groupe djihadiste Boko Haram ? Ils enterrent vivants des innocents, décapitent les enfants, violent et mutilent sauvagement les femmes, s’adonnent au trafic humain, massacrent les chrétiens, les yézidis et les musulmans « indignes ». Et que dire de l’épuration ethnique en Birmanie, ou de la violence des talibans et des cartels de narcotrafiquants ? En comparaison, les Américains sont des enfants de chœur !

Grotesque

On peut indubitablement adresser aux États-Unis une longue liste de reproches bien mérités. Mais affirmer que ce peuple a « réinventé la barbarie », c’est non seulement grotesque, c’est également insulter les victimes des véritables barbares de ce monde !