Terre de prédilection du rock progressif, la ville de Québec a toujours accueilli Roger Waters à bras ouverts. Le génie créatif derrière le mythique album The Wall lui a bien rendu cet enthousiasme. Même si elles ont été peu nombreuses, ses visites dans la capitale ont toujours constitué des événements mémorables. Du Colisée aux plaines d’Abraham en passant par l’Agora, revivons en quelques lignes les concerts de Roger Waters à Québec avant son retour pour un programme double au Centre Vidéotron, vendredi soir et samedi.

7 novembre 1987: 12 000 fans au Colisée

En parallèle de la monumentale tournée mondiale A Momentary Lapse of Reason de ses anciens partenaires de Pink Floyd, Roger Waters faisait cavalier seul de façon plus modeste avec son spectacle Radio K.A.O.S. Ça ne l’a pas empêché d’attirer 12 000 fans au Colisée pour ce qui reste un des concerts les plus mémorables dans la vieille bâtisse. Généreux avec les classiques de Pink Floyd, Waters s’était présenté avec une production qui « faisait peu de place aux artifices », écrivait notre collègue Pierre O. Nadeau. Des projections animées sur un écran circulaire constituaient l’essentiel de l’enrobage visuel. Il en avait profité pour dénoncer les dépenses folles dans la course aux armements. Trente ans plus tard, il pourrait refaire le même discours...

30 juillet 1999: À l’étroit à l’Agora

Avec le recul, on s’étonne encore qu’un dieu du rock comme Waters, qui allait éventuellement attirer plus de 70 000 personnes sur les plaines d’Abraham, se soit retrouvé face à 6500 personnes à l’Agora. Ce concert, avait reconnu à l’époque le promoteur Michel Brazeau, a été « un cauchemar logistique » en raison de l’ampleur de la production qui avait forcé les organisateurs à redessiner le site. Mais le Colisée n’était pas disponible et ce n’est pas tous les jours que Roger Waters s’adonne à passer dans le coin. Finalement, le spectacle a comblé les attentes des fans. « Un raffinement digne des méga-concerts de Pink Floyd », avait statué notre critique.

4 juin 2007: L’intégrale de The Dark Side of the Moon

Pour les mordus de Pink Floyd, c’était une soirée de pur bonheur. Entendre de A à Z l’un des albums les plus célèbres de l’histoire du rock, dans un environnement sonore exceptionnel. Voilà qui relève de l’exploit puisque le concert avait lieu au Colisée Pepsi, qui n’était pas exactement le lieu rêvé pour les tympans des amateurs de rock. Étonnamment, cette troisième visite de Roger Waters à Québec n’avait pas attiré une foule monstre : 9414 spectateurs, selon les statistiques de la tournée The Dark Side of the Moon Live.

21 juillet 2012: Le plus grand mur sur les Plaines

Pour un album de la stature de The Wall et pour conclure la tournée durant laquelle Roger Waters en faisait une relecture intégrale, on ne pouvait trouver lieu plus approprié que les gigantesques plaines d’Abraham. Pour marquer le coup, on avait même érigé le plus long mur de la tournée. « Plus grand que nature », titrait Le Journal sous une photo montrant l’immense marionnette du professeur d’Another Brick In the Wall 2. Grâce à d’ingénieux effets visuels et sonores et, surtout, aux airs intemporels créés par Waters, les 71 000 spectateurs en auront eu plein les yeux et les oreilles. Inoubliable.

Et Pink Floyd dans tout ça... ? Photo d'archives, AFP

C’est si loin que la jeune génération l’ignore certainement. Avant de visiter Québec en solo, Roger Waters y avait fait résonner sa basse au Pavillon de la Jeunesse, le 10 novembre 1971, dans ce qui fut le seul et unique concert de Pink Floyd dans la capitale. C’était à l’époque de l’album Meddle et avant que la popularité du quatuor, formé de Waters, David Gilmour, Nick Mason et Rick Wright, n’explose après la parution de The Dark Side of the Moon. Le coût d’un billet : 5 $ !