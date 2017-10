Roger Waters fait vibrer les nostalgiques de Pink Floyd

C’est du sang de Pink Floyd qui coule dans les veines de Roger Waters. Oubliez l’inattendu, c’est avec les classiques du groupe dont il a été un des piliers que la légende britannique a fait vibrer les 15 000 nostalgiques de la grande époque du rock progressif qui ont rempli le Centre Vidéotron, vendredi soir, lors du premier de deux concerts à Québec.

Il a beau avoir lancé au printemps un nouvel album, Is This The Life We Realy Want ?, ce sont encore les Wish You Were Here, Another Brick in the Wall, Comfortably Numb et tous les autres airs intemporels de Pink Floyd qui constituent le pain et le beurre du bassiste de 74 ans.

D’ailleurs, sur les 21 titres au programme du spectacle de la tournée Us + Them, dix-sept proviennent du catalogue de son ancienne formation.

Personne ne s’en plaint. Il a suffi que résonnent les premiers échos de One of These Days pour que les fans lèvent les bras et chantent les paroles, comme une forme de rituel dont ils sont incapables de se lasser.

Ajoutez à cela une mise en scène époustouflante et on peut dire que Waters propose le meilleur spectacle hommage à Pink Floyd sur le marché.

« Des jeunes merveilleux »

Cela dit, la soirée a pris son envol lentement. Waters, ses dix musiciens et choristes semblaient sur le pilote automatique jusqu’à ce que Time sonne le réveil de tout le monde. Mais c’est avec Welcome to the Machine, qui avait les allures d’un cri de ralliement, que le concert a pris son élan.

Sauf que c’est à cet endroit précis que Waters a inséré une série de trois nouvelles chansons qui ont laissé le public plutôt indifférent. Plusieurs en ont même profité pour aller refaire le plein de bières.

Certains n’étaient pas encore de retour à leur siège quand Wish You Were Here a plongé l’édifice dans une transe qui a gagné trois couches d’intensité pendant Another Brick in the Wall, pour laquelle Waters avait fait appel à douze jeunes danseurs du Studio Party Time.

« Ces enfants sont des Québécois. Ils sont merveilleux et talentueux. Vous devriez en être fiers », a dit Waters.

Feu sur Trump

Tranquille sur les messages politiques jusque là, Roger Waters s’est joyeusement repris au retour de l’entracte en étalant toute sa haine de Donald Trump sur une immense structure d’écrans qui divisait le parterre en deux.

« Trump est un cochon », était-il écrit à la fin de Pigs après une longue série de vignettes qui ont notamment montré le président américain en couche et dans les bras de Vladimir Poutine, pendant que le fameux cochon rose volait au-dessus de la foule.

Plus tard, celui qui est taxé d’antisémitisme a livré un message pro-palestinien, se réjouissant, selon ses dires, qu’une majorité de Canadiens appuient un boycottage d’Israël.

C’est aussi durant cette deuxième partie que Waters a déployé l’artillerie lourde au niveau des effets visuels, conçus avec brio par la firme montréalaise VYV. Un coup de chapeau à la pyramide lumineuse, inspirée de la pochette de The Dark Side of the Moon.

L’effet était saisissant. Les fans étaient comblés et ils ont longuement ovationné leur idole. Ému, Waters s’est rappelé son passage sur les plaines d’Abraham, en 2012, en enchaînant quelques mots en français. Les applaudissements ont redoublé.