Saison à racheter pour Ovechkin et les Caps

Ovechkin, six fois gagnant du Trophée Maurice-Richard, accordé au meilleur marqueur de la LNH en saison régulière, a connu un parcours en dents de scie l’an dernier, où il a été limité à une récolte, mince dans son cas, de 33 buts, le deuxième plus bas total de sa carrière. Il avait inscrit 50 buts ou plus dans les trois saisons précédentes.

Il a peut-être raison, mais, offensivement, les Capitals devront notamment combler les pertes de Marcus Johansson et Justin Williams, partis respectivement au New Jersey et en Caroline. À deux, ils ont totalisé 48 buts et 58 passes, la saison dernière.