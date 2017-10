Sécurité des cyclistes: Valérie Plante plaide pour un réseau cyclable express

MONTRÉAL – Afin de favoriser un meilleur partage de la route, la cheffe de Projet Montréal Valérie Plante a pris l’engagement vendredi de créer un Réseau express vélo (REV), au moment où la communauté cycliste pleure la mort d’un nouveau cycliste.

Le Réseau proposé, qui fait partie de la stratégie vélo de Projet Montréal, prévoit la création de 140 km de pistes cyclables sécurisées réparties sur sept axes très achalandés pour la circulation cycliste, sur un horizon de 4 ans, à raison de 35 km par année.

L’idée est d’avoir un plan global pour tous les utilisateurs de la route, soit les cyclistes, les automobilistes et les piétons.

Selon la formation politique, 116 000 déplacements sont effectués en vélo chaque jour, à Montréal. «La grande majorité, ce sont des déplacements pour aller travailler», a souligné Mme Plante. «Il y a un sentiment d’insécurité qui est présent», a-t-elle précisé.

Le Réseau express vélo desservira des axes achalandés pour les cyclistes, en privilégiant des passages sécurisés sur les artères et les viaducs, afin d’assurer une connectivité nord-sud et est-ouest.

«Mort évitable»

L’annonce de Projet Montréal intervient au moment où la communauté cycliste déplore la mort de Clément Ouimet, 18 ans. Mercredi, alors qu’il descendait la voie Camillien-Houde, il a été happé par une voiture qui aurait fait un virage en U.

Le maire de Montréal, Denis Coderre, a d’ailleurs annoncé qu’un groupe de travail réfléchirait à des moyens pour réduire la circulation automobile sur cette voie.

«Ce groupe de travail va nous permettre de réfléchir et d’être en mode communication», a précisé le maire vendredi. Il a rappelé que plusieurs mesures ont été mises en place au cours des dernières années.

Pour la Valérie Plante, la mort du cycliste aurait pu être évitée. «C’est le quatrième décès d’une cycliste en trois mois à Montréal. C’est énorme», a-t-elle dit vendredi.

«Il y avait des plans pour réaménager tout ce tronçon-là. Ça fait longtemps que les demandes sont là. Pourquoi on n’a rien fait?» a lancé la cheffe de Projet Montréal.

«Faire les choses correctement»

Mme Plante croit aussi qu’une réflexion doit être faite sur la voie Camillien-Houde. «On devrait avoir une conclusion rapide à ce sujet», a-t-elle indiqué.

Vendredi, le maire a laissé entendre que la vocation de cette voie pourrait changer. «Est-ce que la vocation de Camillien-Houde doit être vraiment une voie de transit», s’est demandé le maire lors d’un point de presse vendredi.

«Notre but, ce n’est pas nécessairement de tout bloquer. Il y a des options. On va le faire en concertation, a ajouté M. Coderre. Il faut qu’on réfléchisse et qu’on fasse les choses correctement.»

Le maire a souligné que 12 000 voitures circulent sur cette voie quotidiennement. S’il reconnaît qu’il y a un «mort de trop», il a rappelé que «pour l’incident, ce n’est pas le carrefour [qui est en cause, mais] un U-turn illégal».

Selon le premier magistrat, «c’est une question de cohabitation et de s’assurer qu’on change les cultures».

Denis Coderre a également précisé qu’on «ne peut pas interdire les véhicules [sur la voie qui permet] de se rendre au mont Royal».