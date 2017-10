Un entraîneur et ses Mooseheads remplis d'espoirs

HALIFAX | Le nouvel entraîneur des Mooseheads, Jim Midgley, a hérité d’une formation dont le futur s’annonce plus que prometteur.

Midgley, qui a remplacé André Tourigny après que ce dernier ait accepté des fonctions similaires avec les 67’s d’Ottawa, n’est pas en terrain inconnu puisqu’il a servi d’adjoint au cours des six saisons précédentes, vivant aux premières loges la conquête de la Coupe Memorial au printemps 2013 en compagnie de Dominique Ducharme avant que l’équipe reparte à zéro.



L’arrivée l’an dernier de Benoît-Olivier Groulx et Jared McIssac, et cette année du Tchèque Filip Zadina, a relancé les espoirs d’un championnat dans la capitale néo-écossaise qui a été habituée à l’excellence de ses Mooseheads depuis les années 2000.



«On a bien repêché depuis trois ans, que ce soit au repêchage de la LHJMQ qu’à celui des joueurs européens. Puis, on a réalisé des transactions il y a quelques années en se départant de joueurs clés. On a connu une deuxième moitié de saison difficile, mais on était heureux d’avoir pu choisir Groulx et McIssac aux deux premiers rangs.

«Nous sommes jeunes et on a encore beaucoup à apprendre. On se doit d’être patients et il faut se rappeler en tant qu’organisation que ces joueurs n’ont que 17 ans. C’est normal qu’il y ait des hauts et des bas», soutenait le pilote des Orignaux en matinée, vendredi.



À ses premiers coups de patin sur les glaces de la LHJMQ, Zadina ne semble pas trop du genre à mettre la pédale douce. Le talentueux attaquant comptait déjà huit points en cinq rencontres avant le duel de vendredi soir contre Québec, l’un des meilleurs à ce chapitre depuis le début des activités saisonnières. Halifax était à la recherche d’une cinquième victoire en accueillant les troupiers de Philippe Boucher.



Transition facile

Même si de légers ajustements ont été nécessaires, Midgley assure que le changement de chapeau derrière le banc s’est bien effectué.



«C’est beaucoup plus facile puisque je fais partie de l’organisation depuis six ans. Je n’ai pas eu à changer d’équipe et de ville. Évidemment, ça demande quand même une transition, mais je ne changerai pas comment je suis en tant que personne. Comme entraîneur, je dois maintenant prendre les décisions et être plus dur avec eux, mais c’est parce que je me soucie d’eux, et c’est ce que tout entraîneur te dira», a confié cet Ontarien qui a adopté sa province d’adoption il y a une vingtaine d’années.