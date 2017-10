Un immense festival 100% végane aura lieu très bientôt à Montréal

De plus en plus, on voit apparaitre dans le paysage montréalais plusieurs restaurants végétaliens. C'est maintenant une option omniprésente.

Comme cette façon de vivre prend de plus en plus d’ampleur, un festival 100% végane aura lieu les 4 et 5 novembre au Marché Bonsecours.

Photo Bryan Burgos

Photo Heder Neves

Sur place, vous pourrez découvrir de nombreux aspects du véganisme, assister à des démos culinaires (et vous inspirer pour vos recettes) goûter à de nombreux produits, en apprendre davantage lors des conférences et en voir bien plus encore!

Photo Brenan Greene

Même le plus carnivore des carnivores sera sous le charme! Parfois, ça fait du bien d’élargir un peu ses horizons et de s’intéresser à d’autres façons de s’alimenter.

Photo Cala

L’entrée à l’événement est complètement gratuite et convient à tous! À mettre dans votre agenda!

Festival végane de Montréal 2017

4 et 5 novembre de 10h à 17h

Marché Bonsecours