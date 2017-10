Une très chère maison

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

La maison la plus chère du monde à Los Angeles

Photo courtoisie

Une maison de 100 000 pieds carrés, qui a deux fois la taille de la Maison-Blanche, a été mise en vente à Bel Air, en Californie, pour 500 millions $ US. Cela en ferait la maison la plus chère du monde. La construction devrait être finie cette année. C’est un producteur de films américain et promoteur immobilier qui développe le projet, baptisé One. Parmi les éléments de luxe, notons cinq piscines, un casino, une boîte de nuit, un salon de bowling, un garage pour 30 voitures et une chambre des maîtres de 5000 pieds carrés. Des murs sont entièrement vitrés pour mettre en valeur le marbre blanc.

Un v.-p. de Power Corp achète du Bellus

Photo courtoisie

Pierre Larochelle, le vice-président investissements de Power Corporation, a fait l’achat d’actions de la firme Bellus Santé, de Laval, pour 99 000 $. M. Larochelle siège au conseil de Bellus, contrôlé par la famille Bellini, depuis 2009. Après la vente en 2001 de Biochem Pharma, fondée par le Dr Francesco Bellini, Power Corporation, contrôlée par la famille Desmarais, et la famille Bellini ont noué une alliance. Le titre de Bellus a gagné 34 % depuis le début de l’année. Il s’était effondré de 80 % en une seule journée, l’an dernier, en raison de l’échec d’un produit vedette en phase de validation.

Un milliardaire torontois vend pour 60 millions $ d’actions

Photo The Globe and Mail

Seymour Schulich, un milliardaire torontois, natif de Montréal, qui a été l’associé du Québécois Pierre Lassonde dans la compagnie de redevances aurifères Franco-Nevada, a vendu pour 60 millions de dollars d’actions en une semaine de la compagnie Birchcliff Energy, une firme pétrolière et gazière de l’Alberta. Il avait annoncé en avril augmenter sa participation dans l’entreprise. Le titre est en recul de 41 % depuis le début de l’année.

Une Porsche 918 Spyder aperçue sur Décarie

Photo courtoisie

Une rare Porsche 918 Spyder immatriculée au Québec a été aperçue le mois dernier à Montréal. La page spécialisée Spotted Cars Quebec rapporte que la voiture a été vue sur l’autoroute Décarie. La voiture hybride est équipée d’un moteur V8 traditionnel, secondé de deux moteurs électriques. Elle a été produite à seulement 918 exemplaires. Elle fait partie de la « Sainte-Trinité » des super voitures avec la Ferrari LaFerrari et la McLaren P1. Vendue 880 000 $ US initialement, elle se revend maintenant autour de 1,4 million $ US. Le propriétaire est inconnu.