VIsionnement difficile

Plusieurs téléphiles sont particulièrement touchés par la nouvelle série Olivier, inspirée de l’enfance de Josélito Michaud. Mais pas autant qu’Antoine et Yasmeena, les enfants du principal intéressé.

« Nos ados ont trouvé ça dur, car ça les a ramenés à leur propre adoption. Notre fille particulièrement le regarde. Ses amis aussi. Ils en parlent entre eux. Notre fille est venue souvent sur le plateau. Elle s’est même occupée d’Anthony (celui qui interprète le personnage Olivier de 6 à 8 ans). Elle jouait avec lui durant les pauses de tournage », confie Véronique Béliveau, la femme de l’ex-imprésario, rencontrée à la première de la pièce La mort d’un commis voyageur, jeudi dernier.

« Depuis Olivier, les gens se lancent sur moi, comme à l’époque de Star Académie. C’est intense du matin au soir. C’est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens n’arrêtent pas de me poser des questions. Ils vont me dire que c’est bouleversant. Hier, à l’épicerie, il y a des personnes qui venaient me voir les yeux pleins d’eau », ajoute Josélito Michaud.