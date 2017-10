NICOL, Ginette (née Dépatie)



Au C.H. Pierre-Le Gardeur, le 5 octobre 2017, à l'âge de 69 ans, est décédée madame Ginette Dépatie Nicol.Elle laisse dans le deuil son époux monsieur Yvon Nicol, sa fille Chantal (Brian Dubé), son petit-fils Kevin, ses frères et soeurs feu Monique (Jeannot Lemay), Diane (Robert Piché), Claire (Alain Houle), Michel (Louise Joseph) et Hélène (Michel Fournier), ses beaux-frères et belles-soeurs Réjean (Julie Cloutier), Marielle (Jules Sévigny), feu Normand et France (Alain Thivierge) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.Des dons à Fin à la Faim seraient appréciés. (www.finalafaim.org)Exposée le vendredi 13 octobre de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi dès 9h au complexe:Les funérailles auront lieu le samedi 14 octobre à 11h en l'église du Précieux-Sang (115 Chauveau).