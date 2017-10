SÉNÉCAL, Léonie



17 octobre 1923 - 4 octobre 2017À L'Ile-Bizard, le 4 octobre 2017, est décédée Mme Léonie Sénécal, à l'âge de 93 ans, fille de feu M. Rodolphe Sénécal et de feu Mme Juliette Wilson, épouse de feu M. Maurice Sénécal.Elle laisse dans le deuil, ses cousines, Pierrette (Jean-Claude) et Françoise, ainsi que leurs enfants et leurs petits-enfants, son ami Alain (Claudette) et autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le mardi 10 octobre à 11h en l'église Saint-Raphaël-Archange, 495, Cherrier Ouest, Ile-Bizard, QC H9C 1G4.Un gros merci à la Résidence St-Raphaël de l'Ile-Bizard pour leurs bons soins.Des dons peuvent être faits à la Société Alzheimer en sa mémoire.