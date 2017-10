RAYMOND, Louise Th.



À son domicile, le 30 septembre, à l’âge de 65 ans, est décédée Mme Louise Th. Raymond, fille de feu Huguette Beaulieu et de feu Camille Raymond.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alexandre (Isabelle Tessier) et Virginie Allard, plusieurs petits-enfants, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexele samedi 14 octobre de 13h à 16h30. Une cérémonie religieuse aura lieu à 16h30 au même endroit.La famille tient à remercier sa soeur Francine pour sa présence indéfectible ainsi que l'équipe de soutien à domicile du CLSC qui lui a permis de rester à la maison jusqu'à la toute fin.Au lieu de fleurs, un don à la Société de la SLA du Québec serait apprécié.