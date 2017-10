GUÉRARD, Gisèle



De Sainte-Marthe-sur-le-Lac, paisiblement, le 3 octobre 2017, à l’âge de 90 ans, est décédée Gisèle Guérard, fille de feu Joseph Guérard et de feu Yvonne Pilon.Elle laisse dans le deuil, son frère Roger, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 octobre de 13h à 16h au:SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 16h au salon.