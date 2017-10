GOYETTE, Rosaline



Le 30 septembre 2017, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Rosaline Goyette, épouse de feu M. Robert Munroe.Elle laisse dans le deuil, sa fille Carole (Patrick), ses petits-fils Youri (Evelyne) et Antoine, sa soeur Monique (Denis), neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien Est, Montréalle samedi 14 octobre 2017 dès 10h, suivi des funérailles en la chapelle du complexe à 14h30 et de l'inhumation à 15h au Cimetière Le Repos Saint-François d'Assise.La famille tient à remercier particulièrement le personnel de l'unité des soins palliatifs Rose-de-Lima pour leur soutien exceptionnel et leur présence remplie de compassion et d'empathie.