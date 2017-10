3 décisions essentielles pour un remaniement réussi

C’est presque acquis, Philippe Couillard remaniera son cabinet. Déjà, les conseillers politiques passent leur temps au téléphone et la machine administrative s’est placée en mode attente.

Signe d’un gouvernement usé, comme celui de Bernard Landry en 2002, on devra augmenter le nombre de limousines pour s’en sortir.

Les observateurs prévoient tous que Gaétan Barrette restera à la Santé. C’est plus que probable. Ce serait néanmoins une erreur de Philippe Couillard.

Le bilan en Santé demeure le point faible du gouvernement. Il n’y a que trois choses qui progressent : l’attente, la bureaucratie et la rémunération des médecins. L’entente avec les omnipraticiens annoncée hier dans la confusion est venue nous le rappeler.

Ministre le plus impopulaire du cabinet, Gaétan Barrette incarne cette approche de la Santé où il n’y en a que pour les médecins. Il ne s’est fait que des ennemis dans le réseau.

En outre, Philippe Couillard ne peut déplacer son irréprochable ministre des Finances et changer une autre fois de ministre de l’Éducation. Dans le top 5 du conseil des ministres, comprenant le premier ministre, il n’y a que le Trésor qui pourrait facilement accueillir un nouveau porteur.

On dit Pierre Moreau malheureux au Trésor ? Qu’on l’envoie à l’édifice Louis-Philippe-Pigeon, l’ancien professeur de l’École du Barreau. Les dossiers de la neutralité religieuse de l’État et des délais dans les tribunaux appellent un responsable qui peut aussi éteindre des feux plutôt que de seulement en allumer.

Ramener Robert Poëti au cabinet, ce serait bien, mais offrir une chance à de nouveaux élus, ce serait mieux. On parle beaucoup de Véronyque Tremblay, d’André Fortin et d’Isabelle Melançon, respectivement députés dans Chauveau, Pontiac et Verdun.