THEODOSSIOU (née Chicoine) Denyse

À Montréal, le 3 octobre 2017, à l’âge de 87 ans, est décédée Denyse Chicoine, épouse de feu George Theodossiou.Elle laisse dans le deuil ses enfants Linda (Mario Quintal), Robert (Diane Filiatrault), feu Richard (Martin Hachez) et Ann (Bernard Lenneville), ses petits-enfants chéris Guillaume, Francis, Marjorie, Simon et Éliane, ses sept arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, son filleul André Tétreault (Sylvie), sa grande amie Doris Morrissette, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 14 octobre 2017 de 14h à 17h à la:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CSSS de la Pointe-de-l'Île.