BRIEN, Marcel



À l'hôpital de St-Eustache, le 27 septembre 2017, à l'âge de 89 ans, est décédé Marcel Brien, époux de feu Jacqueline Côté, père de feu Jean (Marie-Andrée Lévesque), Marc (Claire Lefebvre) et Yves (Andrée Champagne).Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants Unik et Annie, Béatrice et Cori, Alexandre, Geneviève et Nicolas, ses arrière-petits-enfants Mathilde, Aloy, Fanek, Owen, Catherine et le petit dernier Jules, son frère Rolland, sa soeur Claudette ainsi que de nombreux amis.La famille vous accueillera le samedi 14 octobre 2017 de 14h à 19h au complexe:Étant bon vivant un buffet en sa mémoire sera servi à partir de 19h.