HUNTER, Jean-Paul



À Montréal, le lundi 2 octobre 2017 est décédé, à l'âge de 91 ans, Jean-Paul Hunter, époux de feu Hermance Coulombe.Il laisse dans le deuil ses enfants Linda (Jean), Claude (Jacinthe), Jean-Pierre (Sylvie), Ginette (Richard), Marcel (Sylvie) et Richard (Violaine), ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 13 octobre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 14 octobre de 9h à 11h, une cérémonie en son honneur sera célébrée samedi à 11h en la chapelle du complexe.