PELLETIER, Yvette



À l'Hopital Le Gardeur, le 28 septembre 2017, est décédée Mme Yvette Pelletier.Elle laisse dans le deuil son conjoint William, ses enfants Guy (Jocelyne) et Manon (Mario), ses petits-enfants, ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 octobre 2017 dès 13h au complexe funéraireUne cérémonie y aura lieu à 15h au salon même.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur serait apprécié.