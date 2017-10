RIVEST, Gérard



De Le Gardeur, le 3 octobre 2017, à l’âge de 86 ans, est décédé M. Gérard Rivest, époux de Mme Ghislaine Hurens.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Alain, Linda (Normand Boudrault), Marie-Claude (Sylvain Bélair), Isabelle (Christian Bolduc), ses petits-enfants: Anne-Julie, Charles-Étienne, Jérémie, Marie-Laurence et Benjamin, ses frères Richard (Monique) et Paul-Émile (Monique), sa belle-soeur Gloria, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Il sera exposé au:384, DU VILLAGE, REPENTIGNY(secteur Le Gardeur)le vendredi 13 octobre de 14 à 17 heures et de 19 à 22 heures ainsi que le lendemain dès 11h30. Les funérailles auront lieu le samedi 14 octobre à 13 heures en l’église St-Paul l’Ermite.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l’Hôpital Pierre Le Gardeur tout particulièrement Chloé, Sandra, Brigitte et Denis pour leur empathie, les bons soins prodigués et leur dévouement auprès de notre famille. Également, la famille remercie chaleureusement tout le personnel du Phare de Paix à l’Épiphanie pour leur accompagnement et soutien auprès de nos parents et membres de notre famille.