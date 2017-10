TURMEL, Claude



À Boucherville, le 13 septembre 2017, à l’âge de 76 ans, est décédé Claude Turmel, conjoint de Diane Guitard.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils feu Claude Jr et Stéphane (Manon Allain), sa fille Louise Legault Perras (Jean Pierre Perras), son petit-fils Éric Perras (Jacinthe Plamondon), sa petite-fille Nathalie Perras, ses arrière-petits-enfants Frédéric, Alice et Abigaëlle, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis(es) et voisins.La famille recevra vos condoléances au:SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 14 octobre 2017 dès 11h30. Une liturgie suivra à 16h30 au salon.Un merci particulier au personnel de la Maison de soins palliatifs Source Bleue pour les soins exceptionnels.Vos messages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de Soins Palliatifs Source Bleue de Boucherville.