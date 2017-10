LAMOUREUX, Robert



À Montréal, le 1er octobre 2017, à l’âge de 83 ans, est décédé Robert Lamoureux, conjoint de Louise Robitaille.Il laisse dans le deuil ses enfants, Colette (Noël), Diane (Luc) et Louis (Thomas), son petit-fils Alexandre (Jeanne), son frère Pierre (Jacqueline), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs amis.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.La famille accueillera parents et amis le samedi 14 octobre 2017, de 9h à 10h15, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 816 av. Sainte-Croix, St-Laurent, suivra une cérémonie religieuse en la chapelle mariale de l’église St-Laurent et l’inhumation au cimetière.