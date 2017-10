DESAUTELS (née Montambault)

Marie-Thérèse



À Laval, le 6 octobre, à l’âge de 90 ans, est décédée Mme Marie-Thérèse Montambault, épouse de feu René Desautels.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Gilles), Lise (Jean-Charles), Monique, Céline (Jocelyn) et Claude (Janie), de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.Elle sera exposée au complexe:le dimanche 8 octobre de 18h à 22h ainsi que lundi dès 9h30. Les funérailles seront célébrées en l’église St-Noël-Chabanel, 8560 de l’Église (angle Montée Du Moulin), St-François, Laval, le lundi 9 octobre à 11h.