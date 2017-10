HOULE, Claire



À Montréal, le dimanche 1er octobre, est décédée, à l’âge de 70 ans, Madame Claire Houle.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pascal, Julie (Donovan) et Martine, ses six petits-enfants Jenny, Marilou, Alexia, River, Maverick et Jeb, ses frères et soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:le mardi 10 octobre de 16h à 22h. Les funérailles seront célébrées en l’église St-Vincent-de-Paul, 5443 boul. Lévesque Est, Laval, le mercredi 11 octobre à 15h; la famille y recevra les condoléances dès 13h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Rêves d’enfants seraient appréciés.