BEAUMIER, Clément



Le 26 septembre, à l’âge de 89 ans, est décédé, M. Clément Beaumier de La Prairie, époux de Gloriette Jacob.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean (Nathalie), Pierre (Suzanne), Louis (Julie), Nathalie (Gilles), Manon (Frédéric), ses petits-enfants, Hugo, Jean-Pascal, Stéphanie, Simon, Marie, Fanny, Béatrice, ses soeurs Yvette et Jeannine, son frère Paul, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille désire remercier le personnel du CHSLD Trèfle d’or de Châteauguay pour son dévouement.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l’organisme de votre choix.La famille vous accueillera à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.comle samedi 14 octobre de 10h à 13h. Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 13h en la chapelle de la résidence funéraire.