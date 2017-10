TROTTIER, Roger



À Dorval, le 2 octobre 2017, est décédé Roger Trottier, à l'âge de 90 ans, époux de Réjeanne Vincent.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Daniel (Manon), son petit-fils Michaël, ainsi que ses belles-soeurs Lise et Germaine Vincent, plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église Sts-Anges de Lachine, 1400 boulevard St-Joseph, Lachine le samedi 14 octobre 2017 à 10h, suivies de la mise en columbarium. La famille recevra parents et amis à l'église, à compter de 8h30.www.jjcardinal.ca