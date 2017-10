À la découverte des vignobles de Napa et Sonoma

Les régions de la vallée de Napa et de Sonoma sont magnifiques pour de multiples raisons. Mais si l’on apprécie le décor champêtre et la nourriture exquise, ce sont davantage les vignobles qui attirent notre attention. Bonne nouvelle, il n’est pas nécessaire d’être un fin connaisseur en vins pour bien apprécier.

C’est dans un groupe composé de spécialistes et de néophytes que notre collaboratrice, qui fait assurément partie de la seconde catégorie, a été invitée à faire la tournée de quelques vignobles de la vallée de Sonoma et de celle de Napa.

Au grand bonheur de tous, California Wines Canada, qui organisait ce voyage, avait pensé inviter la pétillante sommelière Véronique Rivest à encadrer le groupe. Ses enseignements, ses observations et ses commentaires ont permis de comprendre que le goût est très personnel et que ce qui importe vraiment lors d’un voyage au cœur des vignobles, ce n’est pas de tenter de jouer les spécialistes. C’est plutôt d’ouvrir grand ses yeux et ses oreilles et de laisser s’exprimer les vignerons, les jardiniers, les chefs ; bref, tous ces artisans qui mettent tout leur cœur et leur passion à la fabrication de ces nectars californiens qui ont secoué le monde du vin en 1976.

Pour la petite histoire, rappelons que c’est cette année-là, lors d’une dégustation à l’aveugle organisée à Paris et dans laquelle s’affrontaient les vins français et les vins californiens, que ces derniers ont surpris tout le monde en obtenant la première place !

Prendre le temps

Le nombre de vignobles ayant explosé depuis (on en compte autour de 900 dans ces deux régions seulement), il faut donc se faire un tracé, choisir les maisons qui nous inspirent et surtout investir dans les forfaits qu’ils proposent. Ces derniers sont variés, et si l’on y met un peu d’attention, on pourra non seulement goûter les différents cépages, mais aussi découvrir les différentes méthodes de vinification, admirer les installations, assister aux vendanges, saliver dans les caves et percer les mystères des différentes écoles de pensée.

Comme le vigneron qui prend le temps d’observer sa vigne pour tenter de trouver le meilleur moment de faire les vendanges, il faut aussi se donner du temps. Par exemple, on peut commencer ce périple en admirant les vignobles du haut du ciel, lors d’un tour de montgolfière permettant de mieux comprendre la topographie de la région.

QUOI VISITER

► Trinchero Napa Valley : dégustation comparative des terroirs d’un vin issu du vignoble de la vallée et d’un autre de celui de la montagne.

► Sterling Vineyards : En gondole, on se rend au sommet de la colline, ce qui permet d’admirer le vignoble en plongée, mais surtout les deux chaînes de montagnes Mayacamas et Vaca qui entourent la vallée de Napa.

► Robert Mondavie : On doit à ce producteur de vins et à ses stratégies marketing d’avoir fait reconnaître le vin américain. C’est dans un bâtiment qui a tout d’une ancienne mission qu’il a installé son vignoble. Durant notre visite, c’est son MW (Master of Wine) Mark de Vere qui enlèvera tout complexe à ceux du groupe qui ne se sentaient pas à la hauteur, en disant ceci : « Oubliez les anciennes règles. Buvez ce que vous aimez et ne vous sentez jamais coupables. »

► Raymond Vineyards : Cette fois-ci, c’est un univers théâtral et déjanté qui nous attend, mais il ne faut pas s’y tromper. La balade dans les jardins permet de découvrir le souci que la famille Boisset met au respect de TOUTE la nature, puis on se rend à l’intérieur pour prolonger son apprentissage et se retrouver dans une autre époque, rappelant celle de la prohibition.

► William Hill Estate Winery : Un site majestueux que l’on admire en s’offrant­­­ une dégustation sur la terrasse qui surplombe le vignoble. Un moment de pur bonheur.

► Benziger Family Winery : On fait le tour de la propriété (immense) à bord d’un petit véhicule électrique dans lequel on nous apprend les secrets de la biodynamie. Fascinant.

► Kendall Jackson Wine Estates : C’est sans doute le plus connu des vignerons de la Californie. On visite la maison aux allures de château ou son jardin où l’on se croirait au paradis terrestre et où l’on s’offre un moment de grâce au restaurant. Inoubliable !

► Francis Ford Coppola Winery : C’est un vignoble, mais c’est surtout un parc d’attractions avec piscine, bars, restaurants, musée, etc. Cette visite est pour la détente et pour le côté jet set hollywoodien.

► Valley of the Moon Winery : Les installations datent de 1880, ce qui confère à ce lieu une importance historique. On visite le cellier original en pierre (1887) encore utilisé à ce jour.

OÙ MANGER

► Gott’s Roadside : Une restauration rapide comme il en existe peu. À essayer absolument.

► Oxbow Public Market : Non seulement on y mange et on y boit très bien, mais on peut également rencontrer de nombreux artisans qui y ont leur boutique.

► The CIA at Copia : L’équivalent de notre Institut du tourisme avec son restaurant, sa « Box Office » aux sandwichs­­­ incroyables, son extraordinaire musée qui ravira les passionnés de cuisine et ses cours de cuisine. Arrêt obligatoire.

► El Dorado Kitchen : Restaurant branché et terrasse au cœur de Sonoma­­­ Square.

OÙ DORMIR

► Napa Valley River Inn : Membre de Historic Landmarks, cet ancien moulin à farine (1884) a été magnifiquement restauré et trône au cœur de Napa.

► MacArthur Place Hotel : Au 19e siècle, ce lieu était un vignoble et un ranch. C’est aujourd’hui un chic et luxueux hôtel au cœur même de Sonoma.

À SAVOIR

► Chaque année, l’événement Sonoma Wine Country Weekend- Taste of Sonoma permet de goûter les vins, mais également divers plats préparés par des chefs. On s’informe de la date pour 2018 sur le site.

