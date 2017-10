BONNEVILLE (née Roy), Andrée



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès d'Andrée Roy Bonneville, à l'âge de 65 ans, survenu le 26 septembre 2017, épouse aimante depuis 43 ans de Pierre Bonneville.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses deux enfants Martin (Sabryna), Julie (Bruno) et ses quatre petits-enfants Ariane, Clara, Alexis et Lili-Rose.Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: Michel, Ginette, Diane (Guy), Alain (Michèle) et Ghislaine (Henri), sa belle-mère Jacqueline, ses beaux-frères et belles-soeurs Robert (Lise), Claude (Myriam) et Carole (Claude), ses neveux et nièces, ses tantes Micheline Pépin, Lise Beausoleil et Micheline Roy, cousins et cousines ainsi que parents et amis.Andrée "" et tous ceux qui ont croisé son chemin ont été touchés par son authenticité, sa loyauté et sa joie de vivre.La famille tient à remercier tout le personnel soignant et dévoué de l'Hôpital Notre-Dame du CHUM pour leurs bons soins et leur empathie au cours des sept dernières années.La famille recevra les condoléances au complexe:le dimanche 15 octobre 2017 dès 13h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 18h au salon même.Au lieu des fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation PalliAmi de l'hôpital Notre-Dame.