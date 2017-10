CHAMPAGNE, Lise



C’est à regret que nous vous annonçons le décès de Mme Lise Champagne, survenu le mercredi 4 octobre 2017 à l’âge de 86 ans.Soeur aimée de ses frères Norman (Denis), Adrien (Nicole) et Jean Champagne (Raymonde), belle-soeur Palma (feu Denis) et tante adorée de ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces: Patrice Leduc (Véronique - Mia), Alain (Martin), Marc (Nicole - Christopher et Catherine), Anne (Dallas) et Éric Champagne. Elle laisse également de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 octobre, à 10h00 à la Chapelle Notre-Dame-de-la-Résurrection du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4525 ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, Québec H3V 1E7. Une messe commémorative suivra à 11h00.La famille tient à remercier chaleureusement le Dr Michel De Marchi et le Dr Phil Vourtzoumis ainsi que le personnel de l’Hôpital Général Juif de Montréal pour leur soutien et leurs bons soins.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l’Hôpital Général Juif de Montréal.514-342-8000 www.dignitequebec.com