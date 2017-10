BORNAIS (Doucet), Lucille



De Varennes, le 26 septembre 2017, à l’âge de 98 ans, est décédée Mme Lucille Doucet, épouse de feu M. Armand Bornais.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise, Pierrette (John Hill), Céline (Gaston Légaré), Réjean et Pierre-Yves, ses petits-enfants Julie et Mathieu Avon et Jessica Hill, ses arrière-petits-enfants Camille et William, ses soeurs, ses frères, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 14 octobre à compter de 12h en la Basilique Sainte-Anne. Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le samedi 14 octobre à 13h en la Basilique Ste-Anne, 195, rue Ste-Anne, Varennes.277, RUE STE-ANNEVARENNES, QCcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 - Téléc. (450) 655-0941