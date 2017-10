DUPONT, André



À L'Île Bizard , le 3 octobre 2017, à l'âge de 80 ans, est décédé Monsieur André Dupont, époux de Madame Mona D'Anjou.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Claudette (Bertrand), ses frères Jacques, Albert (Claire) et René (Ginette), ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 11 octobre 2017 de 13h à 16hAu lieu de fleurs, un don à la Fondation Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'île serait apprécié.