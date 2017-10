LACOSTE (PAUL), Cécile



À Boucherville, le 30 septembre 2017, à l’âge de 90 ans, est décédée Mme Cécile Paul, épouse de feu Marc Lacoste.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claire (Robert Cameron), Luc (Louise Ledoux), Paul (Gilbert Lavoie) et Elaine, sa belle-soeur Madeleine Lacoste (feu Edmond Bourgeois), son beau-frère Pierre Lacoste (Lucille Ducharme) ainsi que d’autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 14 octobre de 9h à 11h au:549, SAMUEL-DE CHAMPLAINÀ l’est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132BOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél.: (450) 655-6036 - Téléc.: (450) 655-0941Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le même jour à 11h30 en l’église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville et de là au cimetière de Boucherville.