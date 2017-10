La saison 2017-2018 pourrait bien être marquée par un chambardement des équipes de têtes.

Propulsés par une séquence de 16 gains en première moitié de saison, les Blue Jackets de Columbus ont démontré qu’ils avaient l’étoffe pour survoler un marathon de 82 rencontres.

S’ils en ont surpris plusieurs l’hiver dernier, cette fois, ils devront être pris au sérieux. Surtout si Sergeï Bobrosvky se montre de nouveau sous son meilleur jour. De plus, leur noyau est demeuré pratiquement intact. Noyau auquel ils ont ajouté le dangereux Artemi Panarin.

À l’instar de la division Métropolitaine, la section Atlantique pourrait couronner de nouveaux monarques. Après l’éclosion qui leur a permis de participer aux séries éliminatoires pour la première fois en quatre ans, les jeunes Maple Leafs sont prêts à passer au niveau supérieur.

Avec une saison complète derrière la cravate, Auston Matthews, Mitch Marner et William Nylander risquent de faire encore plus de ravages.

Profondeur amputée

Alors que ces deux jeunes équipes sont en pleine ascension, d’autres semblent sur le point de vivre la situation inverse.

Bien entendu, le retour au jeu de Kristopher Letang, opéré pour une hernie discale, viendra stabiliser la brigade défensive des Penguins. Cependant, la profondeur de l’équipe a pris un dur coup au cours de la saison estivale avec les départs de Marc-André Fleury, Nick Bonino, Chris Kunitz, Trevor Daley, Matt Cullen et Ron Hainsey.

Plus que jamais, les jeunes Conor Sheary, Jake Guentzel et Bryan Rust devront prouver qu’ils ne sont pas des feux de paille. Il sera également intéressant de voir comment se débrouillera Matt Murray, maintenant que Fleury n’est plus dans les parages.

À l’image de leurs grands rivaux, les Capitals n’ont pas été épargnés par l’exode des joueurs autonomes. Plusieurs ont quitté le navire, tant et si bien qu’il est permis de se demander si cette concession n’est pas sur le point d’amorcer sa chute après une décennie de succès en saison régulière.

À Montréal, on assiste à un phénomène semblable. Pendant que Marc Bergevin s’assurait des services de Carey Price à long terme, tout le flanc gauche de sa brigade défensive a fait ses valises, à l’exception de Jordie Benn et de... Brandon Davidson.

Pas surprenant que plusieurs experts prévoient que le Tricolore luttera jusqu’à la toute fin du calendrier pour une place en séries éliminatoires, possiblement avec les Bruins et les Sénateurs.

Atlantique

Canadien de Montréal

Fiche en 2016-2017 : 47-26-9, 103 points, 4 es dans l’Est

47-26-9, 103 points, 4 dans l’Est Directeur général : Marc Bergevin

Marc Bergevin Entraîneur : Claude Julien

Claude Julien Nouveaux visages : Jonathan Drouin, Karl Alzner, Ales Hemsky, David Schlemko, Joe Morrow, Mark Streit, Victor Mete, Charles Hudon

Jonathan Drouin, Karl Alzner, Ales Hemsky, David Schlemko, Joe Morrow, Mark Streit, Victor Mete, Charles Hudon Principaux départs : Andreï Markov, Alexander Radulov, Alexeï Emelin, Nathan Beaulieu, Mikhail Sergachev, Brian Flynn, Steve Ott, Nikita Nesterov, Dwight King

Andreï Markov, Alexander Radulov, Alexeï Emelin, Nathan Beaulieu, Mikhail Sergachev, Brian Flynn, Steve Ott, Nikita Nesterov, Dwight King Commentaire : Le départ de Markov laisse un trou béant à la ligne bleue. D’ailleurs, le côté gauche de la brigade a été totalement revampé et pas nécessairement pour le mieux.

Le départ de Markov laisse un trou béant à la ligne bleue. D’ailleurs, le côté gauche de la brigade a été totalement revampé et pas nécessairement pour le mieux. Question : Comment se débrouillera Jonathan Drouin dans la fournaise montréalaise ?

Sénateurs d'Ottawa

Fiche en 2016-2017 : 44-28-10, 98 points, 6 es dans l’Est

44-28-10, 98 points, 6 dans l’Est Directeur général : Pierre Dorion

Pierre Dorion Entraîneur : Guy Boucher

Guy Boucher Nouveaux visages : Nate Thompson, Johnny Oduya, Logan Brown, Alex Formenton

Nate Thompson, Johnny Oduya, Logan Brown, Alex Formenton Principaux départs : Marc Methot, Viktor Stalberg, Chris Neil, Chris Kelly, Tommy Wingels

Marc Methot, Viktor Stalberg, Chris Neil, Chris Kelly, Tommy Wingels Commentaire : Malgré leur système défensif, les Sénateurs misent sur un noyau d’attaquants capable de remplir le filet adverse. On pense aux Stone, Brassard, Pageau, Turris, Ryan et Hoffman.

Malgré leur système défensif, les Sénateurs misent sur un noyau d’attaquants capable de remplir le filet adverse. On pense aux Stone, Brassard, Pageau, Turris, Ryan et Hoffman. Question : Quel sera l’impact du départ de Marc Méthot ?

Bruins de Boston

Fiche en 2016-2017 : 44-31-7, 95 points, 7 es dans l’Est

44-31-7, 95 points, 7 dans l’Est Directeur général : Don Sweeney

Don Sweeney Entraîneur : Bruce Cassidy

Bruce Cassidy Nouveaux visages : Paul Postma, Charlie McAvoy

Paul Postma, Charlie McAvoy Principaux départs : Colin Miller, Jimmy Hayes, Drew Stafford, John-Michael Liles, Dominic Moore

Colin Miller, Jimmy Hayes, Drew Stafford, John-Michael Liles, Dominic Moore Commentaire : Les Bruins auront encore besoin d’une grande contribution de Brad Marchand, Patrice Bergeron et David Krejci pour espérer prendre part au tournoi printanier pour une deuxième fois de suite.

Les Bruins auront encore besoin d’une grande contribution de Brad Marchand, Patrice Bergeron et David Krejci pour espérer prendre part au tournoi printanier pour une deuxième fois de suite. Question : Le manque de profondeur des Bruins à la ligne bleue permettra à Charlie McAvoy d’obtenir beaucoup de temps de glace. Assez pour être un prétendant au trophée Calder ?

Maple Leafs de Toronto

Fiche en 2016-2017 : 40-27-15, 95 points, 8 es dans l’Est

40-27-15, 95 points, 8 dans l’Est Directeur général : Lou Lamoriello

Lou Lamoriello Entraîneur : Mike Babcock

Mike Babcock Nouveaux visages : Patrick Marleau, Ron Hainsey, Dominic Moore

Patrick Marleau, Ron Hainsey, Dominic Moore Principaux départs : Brian Boyle, Matt Hunwick, Roman Polak

Brian Boyle, Matt Hunwick, Roman Polak Commentaire : C’est une jeune équipe un peu plus expérimentée que les Maple Leafs enverront sur la patinoire. Par conséquent, les attentes seront un peu plus élevées pour cette troupe qui a retrouvé le chemin des séries.

C’est une jeune équipe un peu plus expérimentée que les Maple Leafs enverront sur la patinoire. Par conséquent, les attentes seront un peu plus élevées pour cette troupe qui a retrouvé le chemin des séries. Question : Auston Matthews peut-il rêver à la marque des 50 buts ?

Lightning de Tampa Bay

Fiche en 2016-2017 : 42-30-10, 94 points, 10 es dans l’Est

42-30-10, 94 points, 10 dans l’Est Directeur général : Steve Yzerman

Steve Yzerman Entraîneur : Jon Cooper

Jon Cooper Nouveaux visages : Dan Girardi, Chris Kunitz, Mikhail Sergachev

Dan Girardi, Chris Kunitz, Mikhail Sergachev Principaux départs : Jonathan Drouin, Jason Garrison

Jonathan Drouin, Jason Garrison Commentaire : Avec une équipe en santé, il n’y a pas de raison que le Lightning ne lutte pas pour le sommet de la division Atlantique.

Avec une équipe en santé, il n’y a pas de raison que le Lightning ne lutte pas pour le sommet de la division Atlantique. Question : Le Lightning fera-t-il une place à Mikhail Sergachev pour toute la saison ?

Panthers de la Floride

Fiche en 2016-2017 : 35-36-11, 81 points, 13 es dans l’Est

35-36-11, 81 points, 13 dans l’Est Directeur général : Dale Tallon

Dale Tallon Entraîneur : Bob Boughner

Bob Boughner Nouveaux visages : Radim Vrbata, Evgeni Dadonov, Michael Haley, Jamie McGinn, Owen Tippett

Radim Vrbata, Evgeni Dadonov, Michael Haley, Jamie McGinn, Owen Tippett Principaux départs : Jaromir Jagr, Jonathan Marchessault, Reilly Smith, Thomas Vanek, Jussi Jokinen, Shawn Thornton, Jason Demers

Jaromir Jagr, Jonathan Marchessault, Reilly Smith, Thomas Vanek, Jussi Jokinen, Shawn Thornton, Jason Demers Commentaire : Les blessures de Jonathan Huberdeau, Aleksander Barkov et Nick Bjugstad ont grandement ralenti les Panthers l’hiver dernier. Avec une équipe en santé, ils seront à surveiller.

Les blessures de Jonathan Huberdeau, Aleksander Barkov et Nick Bjugstad ont grandement ralenti les Panthers l’hiver dernier. Avec une équipe en santé, ils seront à surveiller. Question : Qui est le véritable gardien numéro un chez les Panthers ? Roberto Luongo ou James Reimer ?

Red Wings de Detroit

Fiche en 2016-2017 : 33-36-13, 79 points, 14 es dans l’Est

33-36-13, 79 points, 14 dans l’Est Directeur général : Ken Holland

Ken Holland Entraîneur : Jeff Blashill

Jeff Blashill Nouveaux visages : Trevor Daly, Luke Witkowski, David Booth

Trevor Daly, Luke Witkowski, David Booth Principaux départs : Drew Miller

Drew Miller Commentaire : Les Red Wings ont raté les séries pour la première fois depuis 1990. Avec les points d’interrogation que l’on note à toutes les positions, ils devront patienter avant de présenter des matchs de séries éliminatoires dans leur nouvel amphithéâtre.

Les Red Wings ont raté les séries pour la première fois depuis 1990. Avec les points d’interrogation que l’on note à toutes les positions, ils devront patienter avant de présenter des matchs de séries éliminatoires dans leur nouvel amphithéâtre. Question : Dylan Larkin pourra-t-il rebondir après la saison désastreuse qu’il a connue (17 buts, 15 passes, -28) ?

Sabres de Buffalo

Fiche en 2016-2017 : 33-37-12, 78 points, 15 es dans l’Est

33-37-12, 78 points, 15 dans l’Est Directeur général : Jason Botterill

Jason Botterill Entraîneur : Phil Housley

Phil Housley Nouveaux visages : Jason Pominville, Benoit Pouliot, Nathan Beaulieu, Marc Scandella, Chad Johnson, Matt Tennyson, Seth Griffith, Jordan Nolan

Jason Pominville, Benoit Pouliot, Nathan Beaulieu, Marc Scandella, Chad Johnson, Matt Tennyson, Seth Griffith, Jordan Nolan Principaux départs : Tyler Ennis, Brian Gionta, Marcus Foligno, Dmitry Kulikov, Cody Franson, William Carrier

Tyler Ennis, Brian Gionta, Marcus Foligno, Dmitry Kulikov, Cody Franson, William Carrier Commentaire : Les acquisitions de l’été visaient à apporter plus de profondeur, surtout à la ligne bleue. Reste à voir si les Sabres parviendront à resserrer le jeu devant Lehner, bombardé à plusieurs reprises l’hiver dernier.

Les acquisitions de l’été visaient à apporter plus de profondeur, surtout à la ligne bleue. Reste à voir si les Sabres parviendront à resserrer le jeu devant Lehner, bombardé à plusieurs reprises l’hiver dernier. Question : Les Sabres ont maintenu le meilleur taux d’efficacité du circuit en supériorité numérique (24,5 %), mais ont été très timides à forces égales. Ont-ils à régler cette lacune ?

Métropolitaine

Capitals de Washington

Fiche en 2016-2017 : 55-19-8, 118 points, 1 ers dans l’Est

55-19-8, 118 points, 1 dans l’Est Directeur général : Brian MacLellan

Brian MacLellan Entraîneur : Barry Trotz

Barry Trotz Nouveaux visages : Devante Smith-Pelly, Tyler Graovac

Devante Smith-Pelly, Tyler Graovac Principaux départs : Kevin Shattenkirk, Karl Alzner, Justin Williams, Marcus Johansson, Nate Schmidt, Daniel Winnik

Kevin Shattenkirk, Karl Alzner, Justin Williams, Marcus Johansson, Nate Schmidt, Daniel Winnik Commentaire : On commence à se montrer impatient dans la capitale américaine. Les saisons sont exceptionnelles, mais les séries sont courtes. Lentement, mais sûrement, la fenêtre se referme.

On commence à se montrer impatient dans la capitale américaine. Les saisons sont exceptionnelles, mais les séries sont courtes. Lentement, mais sûrement, la fenêtre se referme. Question : Après une saison de 33 buts, Ovechkin, plus svelte, se rapprochera-t-il du plateau des 50 qu’il a franchi à chacune de ses trois saisons précédentes ?

Penguins de Pittsburgh

Fiche en 2016-2017 : 50-21-11, 111 points, 2 es dans l’Est

50-21-11, 111 points, 2 dans l’Est Directeur général : Jim Rutherford

Jim Rutherford Entraîneur : Mike Sullivan

Mike Sullivan Nouveaux visages : Antti Niemi, Matt Hunwick, Ryan Reaves, Greg McKegg

Antti Niemi, Matt Hunwick, Ryan Reaves, Greg McKegg Principaux départs : Marc-André Fleury, Nick Bonino, Chris Kunitz, Trevor Daley, Matt Cullen, Ron Hainsey

Marc-André Fleury, Nick Bonino, Chris Kunitz, Trevor Daley, Matt Cullen, Ron Hainsey Commentaire : La profondeur des Penguins en a pris pour son rhume. Il sera intéressant de voir comment la bande à Sidney se remettra de tous ces départs.

La profondeur des Penguins en a pris pour son rhume. Il sera intéressant de voir comment la bande à Sidney se remettra de tous ces départs. Question : La malchance finira-t-elle par lâcher Kristopher Letang ? Le défenseur n’a pas disputé une saison complète depuis 2010-2011.

Blue Jackets de Columbus

Fiche en 2016-2017 : 50-24-8, 108 points, 3 es dans l’Est

50-24-8, 108 points, 3 dans l’Est Directeur général : Jarmo Kekalainen

Jarmo Kekalainen Entraîneur : John Tortorella

John Tortorella Nouveaux visages : Artemi Panarin, Pierre-Luc Dubois, Zac Dalpe

Artemi Panarin, Pierre-Luc Dubois, Zac Dalpe Principaux départs : Brandon Saad, Sam Gagner, William Karlsson, Kyle Quincey, Lauri Korpikoski

Brandon Saad, Sam Gagner, William Karlsson, Kyle Quincey, Lauri Korpikoski Commentaire : Avec 50 victoires, les Blue Jackets ont connu la meilleure saison de leur histoire. Grâce au noyau en place et à l’ajout d’Artemi Panarin, ils devraient être en mesure de s’approcher de ce plateau.

Avec 50 victoires, les Blue Jackets ont connu la meilleure saison de leur histoire. Grâce au noyau en place et à l’ajout d’Artemi Panarin, ils devraient être en mesure de s’approcher de ce plateau. Question : Panarin s’ennuiera-t-il de Patrick Kane ou parviendra-t-il à développer une complicité avec l’un de ses nouveaux compagnons de trio ?

Rangers de New York

Fiche en 2016-2017 : 48-28-6, 102 points, 5 es dans l’Est

48-28-6, 102 points, 5 dans l’Est Directeur général : Jeff Gorton

Jeff Gorton Entraîneur : Alain Vigneault

Alain Vigneault Nouveaux visages : Kevin Shattenkirk, David Desharnais, Ondrej Pavelec, Anthony DeAngelo, Paul Carey

Kevin Shattenkirk, David Desharnais, Ondrej Pavelec, Anthony DeAngelo, Paul Carey Principaux départs : Derek Stepan, Antti Raanta, Dan Girardi, Kevin Klein, Oscar Lindberg, Brandon Pirri

Derek Stepan, Antti Raanta, Dan Girardi, Kevin Klein, Oscar Lindberg, Brandon Pirri Commentaire : Les Rangers sont l’équipe ayant disputé le plus de matchs en séries éliminatoires (98) depuis 2011. Ce qui n’a pas empêché leur DG de changer quelques pièces importantes de son casse-tête.

Les Rangers sont l’équipe ayant disputé le plus de matchs en séries éliminatoires (98) depuis 2011. Ce qui n’a pas empêché leur DG de changer quelques pièces importantes de son casse-tête. Question : Mika Zibanejad n’a jamais inscrit plus que 51 points en une saison. A-t-il l’étoffe pour devenir un centre numéro un ?

Islanders de New York

Fiche en 2016-2017 : 41-29-12, 94 points, 9 es dans l’Est

41-29-12, 94 points, 9 dans l’Est Directeur général : Garth Snow

Garth Snow Entraîneur : Doug Weight

Doug Weight Nouveaux visages : Jordan Eberle

Jordan Eberle Principaux départs : Travis Hamonic, Ryan Strome, Mikhail Grabovsky, Jean-François Bérubé

Travis Hamonic, Ryan Strome, Mikhail Grabovsky, Jean-François Bérubé Commentaire : Toute l’incertitude entourant le domicile des Islanders et celle de l’avenir de John Tavares risquent de causer des distractions au sein des troupes.

Toute l’incertitude entourant le domicile des Islanders et celle de l’avenir de John Tavares risquent de causer des distractions au sein des troupes. Question : Eberle saura-t-il relancer sa carrière à la droite de John Tavares, son complice de longue date avec Équipe Canada ?

Flyers de Philadelphie

Fiche en 2016-2017 : 39-33-10, 88 points, 11 es dans l’Est

39-33-10, 88 points, 11 dans l’Est Directeur général : Ron Hextall

Ron Hextall Entraîneur : Dave Hakstol

Dave Hakstol Nouveaux visages : Nolan Patrick, Brian Elliott, Jori Lehtera, Samuel Morin

Nolan Patrick, Brian Elliott, Jori Lehtera, Samuel Morin Principaux départs : Brayden Schenn, Pierre-Édouard Bellemare, Steve Mason, Michael Del Zotto, Chris Vandevelde, Nick Cousins

Brayden Schenn, Pierre-Édouard Bellemare, Steve Mason, Michael Del Zotto, Chris Vandevelde, Nick Cousins Commentaire : Brian Elliott et Michal Neuvirth ne sont pas tout à fait le type de gardien qui permettra enfin aux Flyers de combler leur éternelle lacune devant le filet.

Brian Elliott et Michal Neuvirth ne sont pas tout à fait le type de gardien qui permettra enfin aux Flyers de combler leur éternelle lacune devant le filet. Question : Claude Giroux et Jakub Voracek parviendront-ils à faire oublier leur difficile saison 2016-2017 ?

Hurricanes de la Caroline

Fiche en 2016-2017 : 36-31-15, 87 points, 12 es dans l’Est

36-31-15, 87 points, 12 dans l’Est Directeur général : Ron Francis

Ron Francis Entraîneur : Bill Peters

Bill Peters Nouveaux visages : Justin Williams, Scott Darling, Trevor van Riemsdyk, Josh Jooris, Marcus Kruger, Janne Kuokkanen, Martin Necas

Justin Williams, Scott Darling, Trevor van Riemsdyk, Josh Jooris, Marcus Kruger, Janne Kuokkanen, Martin Necas Principaux départs : Eddie Lack, Jay McClement, Matt Tennyson

Eddie Lack, Jay McClement, Matt Tennyson Commentaire : La tâche ne sera pas facile pour les Hurricanes qui tentent de participer aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2009. Pour y parvenir, ils doivent espérer une plus grande contribution de certains de leurs attaquants.

La tâche ne sera pas facile pour les Hurricanes qui tentent de participer aux séries éliminatoires pour la première fois depuis 2009. Pour y parvenir, ils doivent espérer une plus grande contribution de certains de leurs attaquants. Question : À sa première expérience comme gardien partant, Scott Darling sera-t-il capable de tenir le coup ?

Devils du New Jersey