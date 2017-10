LAUZIER, André



À Lachine, le 1er octobre 2017, à l’âge de 92 ans, est décédé M. André Lauzier, époux de feu Mme Thérèse Rivard.Il laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne (Yvon), Nicole (Normand), Michel (Dolorès), Normand (Johanne) et Yves, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 15 octobre à compter de 10h, suivi d’une cérémonie à midi, en la chapelle du complexe.En sa mémoire, un don à l’Association Pulmonaire du Québec serait grandement apprécié.