PRATTE, Desneiges



De Marieville, entourée des siens, le 29 septembre 2017, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Desneiges Pratte, épouse de M. Jean-Marc Brouillard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Marcel (Nicole Rhéaume), Jacinthe (Fidele Dulac), Donald (Vicky Dupuis) et Sylviane (Marc-Stéphane Paquette), ses huit petits-enfants, ses trois arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera en l'église de Marieville, le samedi 14 octobre 2017 à 9h30, suivi des funérailles à 11h.En guise de sympathie, la famille vous propose de faire un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à Diabète Québec. Les formulaires seront disponibles à l'église.