De grands souliers à chausser chez l’Océanic

RIMOUSKI | Samuel Dove-McFalls assumera de grandes responsabilités cette saison dans le vestiaire de l’Océanic de Rimouski. En plus de succéder à Samuel Laberge comme capitaine de l’équipe, le vétéran de 20 ans devra assurer son avenir professionnel tout en jouant le rôle de grand frère auprès d’Alexis Lafrenière.

Nommé à la suite d’un vote des joueurs tenu à la fin de septembre, l’ancien des Sea Dogs de Saint John prend ainsi la relève de l’un des plus grands meneurs de l’histoire de l’organisation.

Gagnant de la Coupe du Président en 2015, Laberge marque encore l’imaginaire en raison de son jeu et des dizaines de milliers de dollars qu’il a amassés au cours des quatre dernières années pour différentes œuvres caritatives du Bas-Saint-Laurent. La LHJMQ l’a d’ailleurs honoré à deux reprises en lui remettant son Trophée du joueur humanitaire et d’implication communautaire.

« Laberge a posé des gestes importants pour la communauté et j’ai l’intention de m’impliquer à mon tour », indique Dove-McFalls. « C’est un grand honneur pour moi. L’équipe était déjà composée de bons leaders. Ça ne me changera pas comme personne. Je veux juste continuer à être qui je suis et à essayer d’aider les jeunes dans la chambre et en dehors de la glace. »

Attirer les projecteurs sur lui

Invité au récent camp d’entraînement des Flames de Calgary, le nouveau capitaine de l’Océanic devrait attirer davantage les projecteurs sur lui en disputant sa dernière campagne junior avec Lafrenière. La chimie semble déjà opérer entre les deux hommes.

« J’ai eu de la difficulté à m’adapter à la vitesse du jeu, au début du camp, à Calgary. J’aurais pu faire mieux comme j’aurais pu faire pire. Ça ne veut pas dire que j’aurais accepté un contrat d’un an seulement. Alexis est un joueur exceptionnel. Ce n’est pas pour rien qu’il a été choisi premier au total. Il possède une bonne vision de jeu, de bonnes mains, un bon patin. On s’entraide mutuellement. Il a plus d’habiletés offensives que moi, mais j’essaie de l’aider dans d’autres facettes de son jeu. »

Les Wildcats en visite

Entre-temps, l’Océanic tentera de prolonger à cinq sa séquence de parties avec au moins un point de classement en affrontant les Wildcats de Moncton, cet après-midi, au Colisée Financière Sun Life.

Les visiteurs compléteront à ce moment un éreintant voyage de trois parties en moins de 48 heures sur des patinoires adverses.

L’entraîneur-chef Serge Beausoleil décidera avant la rencontre s’il offrira un nouveau départ à Colten Ellis ou s’il accordera de nouveau sa confiance à Jimmy Lemay devant le filet de son équipe.