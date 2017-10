Des secouristes confrontés à «des scènes d’horreur»

Pour les enquêteurs de la Sûreté du Québec – maintenant à la retraite – Guy Lamontagne et Pierre Lamontagne, l’étape la plus poignante était assurément l’identification des victimes par les familles. Cette lourde tâche avait été accomplie le lendemain du drame, après que les corps eurent été transférés par camion réfrigéré de La Malbaie jusqu’au cimetière Saint-Charles, à Québec. « C’est ce que j’ai trouvé le plus dur. Certains s’effondraient », confie Guy Lamontagne, qui avait travaillé la veille sur les lieux de l’accident. « Les gens arrivaient... Y en a que tu voyais leur cœur battre à travers leur chemise », illustre son collègue, Pierre Lamontagne.

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Des pompiers marqués à jamais

La vingtaine de pompiers des Éboulements appelés à intervenir sur les lieux de l’accident étaient tous des pompiers bénévoles. Le chef de l’époque, Antoine Bradet, reste profondément marqué. Vingt ans plus tard, il regrette le peu d’aide psychologique que lui et son équipe ont reçue, après avoir vécu des moments extrêmement difficiles auxquels ils ne pouvaient être préparés. « Quand je me vois, je me dis que sûrement qu’il y en a d’autres qui auraient pu recevoir plus d’aide, affirme l’homme. C’est de ma faute, j’aurais dû m’occuper beaucoup plus de mon équipe, elle n’aurait pas dû être suivie juste pendant deux petites rencontres, poursuit-il. Il aurait dû y avoir des suivis, exiger des rencontres tous les 30 jours... Mais j’étais seul. Ce n’était pas écrit dans le plan d’urgence qu’après, il fallait qu’il y ait un suivi très serré. [...] Moi, j’étais responsable de mon équipe, et il y a quelqu’un qui aurait dû être responsable de moi », se désole-t-il.