Deuxième gain en deux soirs pour le Rocket

Pour une deuxième soirée d’affilée, le Rocket de Laval a eu le dessus sur les Sénateurs de Belleville et l’a emporté par la marque de 6-2, samedi à la Place Bell.

Le Rocket tirait de l’arrière 1-0 après la première période. C’est le prolifique espoir des Sénateurs d’Ottawa Thomas Chabot qui a inscrit le premier but des siens en avantage numérique.

Le Rocket a répliqué avec trois buts en l’espace de six minutes grâce aux premiers filets de la campagne de Stefan Leblanc, Peter Holland et Markus Eiscenschmid. Les hommes de Sylvain Lefebvre ont retraité au vestiaire avec une avance d’un but après deux périodes.