LEDUC, Paul



Le 3 octobre, à l'âge de 90 ans, est décédé Paul Leduc de Brossard, époux de feu Lucille Alexandre.Il laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Maurice), Alain (Sylvie) et Ginette (Serge), ses trois petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comle jeudi 12 octobre de 19h à 22h ainsi que vendredi, jour de la cérémonie, à compter de 10h.Une liturgie de la Parole sera célébrée en la chapelle de la résidence funéraire le vendredi 13 octobre à 11h, suivie de l'inhumation au cimetière de La Prairie.