GAUTHIER, Ghislain



À Montréal, le 3 octobre 2017, est décédé à l’âge de 86 ans, M. Ghislain Gauthier, ancien professeur d'horlogerie, époux de Mme Gabrielle Reid. Il rejoint sa fille Monelle.Outre son épouse bien-aimée Gabrielle, il laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Monelle et Lysanne, ses petits-enfants, Maud (Vincent), Guillaume (Annick) et Camille (Steven), ses frères et sa soeur, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses nombreux neveux et nièces ainsi que parents et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s au salonle vendredi 13 octobre de 14h à 17h et 19h à 21h ainsi que le samedi 14 octobre dès 9h.Les funérailles auront lieu le samedi 14 octobre à 11h en l’église St-Brendan (3542, boul. Rosemont).Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Parkinson Québec ou à la Soiciété de recherche sur le cancer serait apprécié en sa mémoire.