BOIVIN (Talbot), Jacqueline



À Laval, le 2 octobre 2017, à l’âge de 93 ans, est décédée Mme Jacqueline Talbot, épouse de feu M. Joseph Boivin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle, Denise (Normand), Pierre (Stella), Paul (Suzanne), Dominique (Daniel) et Marlène (Peter), ses petits-enfants Jonathan, Mélissa, Nicolas, Maxim, Maude, Karine, David et Marie-Ève, ses arrière-petits-enfants Gabrielle, Félix, Tristan, Zak et Antoine, sa soeur Françoise, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 octobre 2017 de 18h à 21h et samedi dès 10h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le samedi 14 octobre 2017 à 14h, en l’église St-Claude, 80 Meunier Ouest, Laval, suivies de l’inhumation au cimetière St-Martin, Laval.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison de Soins Palliatifs de Laval seraient appréciés.