PARENT, Adrienne

(née Tessier)



Le 27 septembre 2017, à l’âge de 98 ans, est décédée madame Adrienne Tessier, de St-Urbain-Premier, épouse de feu Gaspard Parent.Elle laisse dans le deuil ses fils Claude (Lucienne Mantha) et Daniel, ses petits-enfants Caroline (Patrick Geffrion), Valérie, Alexandre (Audrey Vézina-Angus), Véronique et Louis-Philippe, ses arrière-petits-enfants Izaak, Léa, Romy, Raphaël et Christophe, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en l’église paroissiale de St-Urbain-Premier (209, rue Principale, St-Urbain-Premier, Qc J0S 1Y0), samedi le 14 octobre à 9h30, suivi des funérailles à 10h30, sous la direction de la:www.residencemariesoleilphaneuf.com