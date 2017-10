« On y va pour vivre ce qu’ils n’ont pas vécu. C’est un plaisir pour moi de finir leur voyage, affirme la femme de Saint-Bernard, rencontrée à sa résidence en septembre. On ne va pas là pour brailler, mais pour avoir du plaisir en pensant à eux autres », insiste-t-elle.

« On ne l’a jamais accepté, mais on a appris à vivre avec », soutient celle qui profitera de son séjour à L’Isle-aux-Coudres pour aller se recueillir sur les lieux de la tragédie.

« J’aimais ça aller là-bas, soulève Mme Sylvain, qui n’est pas retournée aux Éboulements depuis plus de 10 ans. Je me disais : il me semble que c’est ici que je leur parle, que leurs âmes sont là », confie-t-elle, soulignant que ses parents sont morts « dans le plus beau paysage du monde ».