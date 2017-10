Engelland, un résident affecté

DALLAS | Pour les joueurs des Golden Knights, Las Vegas est devenue une ville d’adoption au cours des derniers mois. Pour le défenseur Deryk Engelland, il s’agit de sa maison des 14 dernières années.

Originaire d’Edmonton, l’ancien des Penguins et des Flames a découvert la ville du vice en 2003, lorsqu’il s’alignait avec les Wranglers de Las Vegas, dans la Ligue de la côte Est. Sous le charme, c’est là qu’il s’est établi et qu’il vit toujours durant la saison morte avec épouse et fiston.

À ses yeux, les événements violents qui ont troublé la ville se sont avérés d’autant plus perturbants.

« Les mots ne peuvent pas décrire ce que j’ai ressenti. Je dormais à peine et une amie de ma femme l’a appelée pour lui apprendre la nouvelle. Je croyais que c’était l’alarme matinale. Si seulement c’était ça... Nous avons regardé à la télé et nous avons vu qu’il y avait des morts et des blessés. Je peine à imaginer ce que les gens ont dû vivre sur les lieux de la tragédie », a-t-il raconté hier, encore visiblement ému.

Sur le terrain

Engelland ne s’est pas fait prier pour donner un modeste coup de main au-devant de ses coéquipiers, afin de contribuer à redonner un minimum d’espoir à une communauté sous le choc.

« Je ne voulais que faire ma part pour aider le plus possible les gens impliqués. Ce n’est rien en comparaison de ce que tous ces gens ont dû vivre et ce que les premiers répondants sur la scène ont accompli. Tout le monde dans ce vestiaire veut participer au processus de guérison de la ville », a-t-il expliqué.

Las Vegas fait plus que jamais partie intégrante de la vie de Engelland et celui-ci espère que la ville adoptera les Golden Knights de la même façon.

« Nous voulons rendre la ville fière. Le fait d’assister à un événement sportif permettra aux gens de Las Vegas de se sortir des nouvelles tristes et de se plonger dans une atmosphère positive pendant quelques heures. »

Les Golden Knights et la Ligue nationale ont donné 300 000 $ pour venir en aide aux familles des victimes et aux premiers répondants.