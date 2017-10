COUTURIER, Eric



À St-Basile-le-Grand, le 2 octobre 2017, à l'âge de 46 ans, est décédé Monsieur Eric Couturier, conjoint de Annie Saint-Aubin.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Vincent Couturier, les enfants de sa conjointe Estelle et Loïc Rico, sa mère Suzanne Locat, son père Gaston Couturier, ses trois frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 14 octobre 2017 de 18h30 à 21h30 et le dimanche 15 octobre 2017 de 9h à 12h, suivi d'un hommage au complexe funéraire:Au lieu de fleurs et de dons, Éric souhaitait que ce montant soit utilisé pour vos activités familiales.