OTTAWA | Jagmeet Singh a marqué l’histoire dimanche dernier lorsqu’il est devenu le premier chef de parti fédéral issu d’une minorité visible. À peu près inconnu à l’extérieur de son Toronto natal, M. Singh veut passer les prochains mois à aller à la rencontre des Canadiens, lui qui n’est pas élu au fédéral. Certains lui prédisent un échec au Québec, où la délicate question de la laïcité ne cesse d’alimenter les débats. Un sondage Angus Reid publié hier indique d’ailleurs qu’un Québécois sur deux refuserait de voter pour un chef de parti sikh portant turban et kirpan. Le nouveau chef du NPD a promis de déjouer les pronostics lors d’une entrevue en français plus tôt cette semaine. Car selon lui, au-delà des signes religieux qu’il porte, les Québécois partagent ses valeurs progressistes. Son premier arrêt dans la province sera au Lac-Saint-Jean dès mardi.

Parfois, je ressens toute l’importance de ce qui se passe. Et c’est génial. Et des fois, je me sens comme si c’était seulement un autre jour de travail.

En tant que premier chef de parti fédéral de minorité visible de l’histoire canadienne, avez-vous l’impression de devoir mieux réussir que les autres ?

Dans ma vie, en tant que personne de communauté minoritaire, j’ai dû travailler plus fort. C’est la réalité. On travaille plus fort et on reçoit moins de crédit. Cela m’a poussé à travailler plus fort et à dépasser mes limites constamment. Aussi, je suis ici grâce à ceux qui ont brisé les barrières avant moi, comme Rosemary Brown [la première femme noire à être élue dans une législature canadienne NDLR]. J’espère à mon tour inciter les autres à briser les obstacles dans leur vie aussi. Je me sens cette responsabilité.

Qui ont été vos mentors en politique ?

J’aime beaucoup la pensée de Martin Luther King. Aussi, Nelson Mandela, particulièrement à cause de son courage. Il n’a pas utilisé son pouvoir pour se venger après avoir passé plus de vingt ans en prison. Il a utilisé son pouvoir pour aider le peuple et améliorer la vie des gens. Aussi ma mère m’a inspiré beaucoup cette idée que nous sommes tous connectés et que si les gens autour de nous sont dans une mauvaise position, nous sommes nous-mêmes dans une mauvaise position. Elle m’a beaucoup motivé et inspiré.

Venez-vous d’une famille de militants ?

Pas mon père ni ma mère. Mais mon arrière-grand-père [Sewa Singh Thikriwala] a milité pour la liberté contre les Anglais (en Inde) [les parents de Jagmeet ont immigré à Toronto avant sa naissance]. Il est très connu. Il est dans tous les livres d’école, particulièrement dans la région du Punjab.

Quel était votre rêve d’enfance ?

Je voulais être un loup-garou. [rires].

Mais avez-vous toujours voulu devenir politicien ?

Non. Mon père est médecin. Alors j’ai pensé peut-être faire de la médecine. Après, j’ai voulu être scientifique. Après, homme d’affaires.

Alors comment êtes-vous devenu politicien ?

Quand j’étais dans la vingtaine, mon père est tombé malade et il a arrêté de travailler. J’étais l’aîné, donc c’était ma responsabilité d’aider la famille. Alors je voulais un emploi avec de la stabilité. Devenir médecin, c’était trop long et coûtait trop d’argent. J’ai donc choisi avocat pour soutenir ma famille. Durant mes études de droit, j’ai commencé à militer contre la pauvreté, l’augmentation des frais de scolarité, et pour les droits des réfugiés et des immigrants. À l’époque, des militants sentaient qu’ils n’avaient pas d’alliés dans le gouvernement et les positions de pouvoir. Ils avaient besoin d’une personne pour faire avancer leurs enjeux dans le domaine politique. Mon frère et un ami m’ont poussé beaucoup et ça a pris six mois à me convaincre.

Qu’est-ce qui a été le déclencheur ?

Ils étaient comme bon cop, bad cop pour essayer de me convaincre. Mon ami disait que j’avais de la facilité à me connecter aux gens et que j’avais du charisme. Mon frère me disait que si je ne me lançais pas en politique, ce serait une trahison de nos valeurs et de notre lutte pour la justice sociale. Finalement, mon frère a réussi à me convaincre.

Vous avez déjà dit que le fait français fait du Canada un meilleur pays. Dans quel sens ?

Pour moi, la capacité de parler plus d’une langue permet d’autres façons de penser. Ça augmente notre capacité à être créatifs. Les Québécois travaillent très fort pour garder leur langue, et pour cela, il faut protéger et soutenir la culture. Et la culture c’est quoi ? C’est les arts, la musique, les films. Donc on a une richesse grâce à la langue française. Aussi, il y a des valeurs progressistes qui viennent du Québec qui ont inspiré tout le pays, comme les garderies [subventionnées].

Le Québec veut encadrer le port de signes religieux. Vous avez d’abord laissé entendre que vous étiez prêt à combattre cette mesure devant les tribunaux pour ensuite vous raviser puisque selon vous, le Québec est maître de ses lois. Mais pourquoi êtes-vous en désaccord avec la volonté du Québec d’encadrer le port des signes religieux ?

Pour moi, c’est une question de droit de la personne. Je sais que c’est une question difficile. À une certaine époque, les femmes n’avaient pas le droit de voter et la communauté LGBT n’avait pas de droits. Mais on ne peut pas choisir de donner des droits à certains et pas à d’autres. C’est une croyance fondamentale pour moi.

En tant que député dans la législature ontarienne, vous avez proposé deux fois d’exempter les personnes qui portent le turban de porter un casque à moto. Si vous étiez premier ministre du Canada, est-ce que vous reviendriez à la charge avec un projet de loi semblable ?

Je suis pour les droits de la personne. Je crois qu’on doit avoir des exceptions pour toutes les personnes qui ont des croyances. Je suis constant avec les droits de la personne.

Par rapport à la religion, avez-vous toujours été pratiquant ?

J’ai décidé de pratiquer à l’âge de sept ans. Ma mère m’a enseigné des idées comme le fait que nous sommes tous connectés, que nous formons un tout. Et aussi qu’on peut célébrer les différences, mais qu’en même temps, nous sommes dans une lutte commune pour la justice. Elle m’a aussi appris que les hommes et les femmes sont tous égaux. Ce sont des croyances fondamentales et j’ai aimé cela parce que je suis proche de ma mère et de ma sœur.

Comment allez-vous faire pour surmonter l’obstacle que peuvent poser vos signes religieux pour certains électeurs ?

Pour moi ce n’est pas un obstacle, c’est un défi. Et je suis toujours prêt à relever un défi. J’ai toujours dit que je n’ai pas l’intention de convaincre les gens d’accepter mon turban ni ma barbe. Je veux les convaincre que je partage les mêmes valeurs progressistes que les Québécois. Je suis pour l’avortement, les droits LGBTQ, contre les inégalités, je veux m’attaquer aux changements climatiques et mettre en œuvre la réforme électorale. Andrew Scheer [le chef du parti conservateur] ne porte pas de signes religieux, mais à cause de sa religion, il est contre les droits des communautés LGTBQ et les droits des femmes. Moi, je suis pour ces droits.

Comment choisissez-vous la couleur de votre turban ?

J’aime les couleurs voyantes en général !

Pratiquez-vous toujours les arts martiaux ?

Pas en ce moment. J’ai eu une opération à un genou cette semaine.

Comment vous sentez-vous lorsque vous combattez ?

C’est intéressant parce que je suis pour la paix et contre l’utilisation de la violence pour régler les problèmes. Mais dans le contexte des arts martiaux, j’aime le sentiment qu’on peut tester notre courage et notre volonté. Mais après le combat, on devient ami avec notre adversaire. J’aime ce contraste.

Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Et lisez-vous en français ?

Oui, je lis en français. Le dernier livre que j’ai lu est The Ministry of Utmost Happiness, de Arundhati Roy. En ce moment, je lis un livre de mon auteur de science-fiction favori, China Miéville. J’ai aussi acheté un livre sur le féminisme de Pascale Navarro que je dois bientôt commencer.

Durant la course à la direction, vous avez été insulté par une femme qui vous accusait de vouloir propager la charia. Vous avez répondu en lui ouvrant vos bras. Avez-vous toujours réagi comme cela aux attaques racistes ou vous avez bâti cette résilience ?

Quand j’étais jeune, j’ai eu à me défendre dans des situations dangereuses. Mais j’ai toujours essayé de désamorcer les situations intenses et fortes en émotions. Avec cœur et courage, ce n’est pas seulement le slogan de ma campagne, mais c’est le slogan de ma vie. On peut faire face à la haine avec l’amour.

Vous y avez toujours cru, vous qui avez été intimidé dans votre jeunesse ?

Pas toujours. C’est difficile d’y croire quand on est jeune. Mais ça fait longtemps que j’ai adopté cette façon de penser grâce entre autres à ma mère.

Qu’est-ce que le sikhisme ? Cinquième plus grande religion du monde avec environ 27 millions de fidèles, dont plus de 460 000 au Canada Religion monothéiste fondée par le Gurû Nanak au 15e siècle Surtout pratiquée dans la région du Penjad, en Inde Interdit le tabac, l’adultère, le vol, les jeux de hasard et la vénération d’idoles. L’alcool peut être toléré Insiste sur la vie de famille, les bonnes œuvres et les causes sociales Les sikhs prient dans des temples appelés gurdwaras Les pratiquants doivent respecter 5 règles : porter les cheveux longs et la barbe ; porter en permanence un peigne dans les cheveux ; porter un poignard recourbé (kirpan), un turban, un bracelet en fer, et un caleçon spécifique.