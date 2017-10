La saison de la dernière chance?

ARLINGTON, Virginie | Alex Chiasson avoue avoir passé un mois de juillet très inquiétant à attendre l’appel d’une équipe de la Ligue nationale.

Libre comme l’air après avoir appris des Flames de Calgary en juin que ses services n’étaient plus requis, l’attaquant de 27 ans s’est probablement demandé si sa carrière dans la LNH était terminée.

« Ce n’est vraiment pas plaisant, a-t-il confié en entrevue au Journal de Montréal, d’attendre que le téléphone sonne. Le mois de juillet a été effectivement mouvementé. »

Chiasson a expliqué que la formation de l’Alberta, dont il a porté les couleurs en 2016-2017, lui a indiqué, quelques minutes avant l’heure de tombée en juin, qu’elle ne lui présenterait pas une offre qualificative comme le prévoit la procédure dans le cas d’un joueur autonome avec restriction.

« Cette situation a aiguisé ma patience, mais honnêtement, je n’ai jamais perdu espoir. »

Puis, les Capitals lui ont fait signe au début d’août.

« Jouer avec cette équipe, a-t-il poursuivi, c’était la meilleure équation. J’avais l’occasion de porter les couleurs d’une équipe talentueuse. Ça a pesé lourd dans la balance.

« Le départ de certains joueurs [comme Marcus Johansson et Justin Williams] me faisait dire que j’avais une chance de percer la formation. »

Aubaine

Chiasson avoue que son agent a mené des discussions avec d’autres équipes, sans toutefois les nommer.

« J’ai obtenu un essai professionnel, a-t-il dit, et j’ai mis toutes les chances de mon côté. Le fait d’avoir connu un bon camp d’entraînement a certes facilité les choses. Le système ici à Washington est axé sur l’attaque et la vitesse. Ça me convient parfaitement. »

Les Capitals ont finalisé une entente d’un an d’une valeur de 660 000 $ avec le Montréalais. Une aubaine, diront plusieurs.

« Dans le contexte que je vis depuis quelques années, a-t-il enchaîné, les déménagements, etc., j’arrive à une période dans ma carrière où je dois continuellement prouver que je mérite ma place dans la LNH.

« Mais j’ai appris de mes expériences du passé. Je sais exactement ce que ça prend pour réussir. Je ne vois pas ça, par contre, comme la saison de la dernière chance. Vous pouvez détenir un pacte de trois ans et apprendre dès la fin de la première année que votre contrat est racheté. Les équipes ne se gênent pas pour le faire. »

« Gros gabarit »

Barry Trotz a eu son mot à dire dans l’embauche de Chiasson, confirmée mercredi.

« J’ai bien aimé sa contribution et son ardeur au travail, a indiqué l’entraîneur en chef des Capitals. C’est un joueur au gros gabarit [6 pi 3 po, 208 lb] dont la grande force est de pouvoir couvrir beaucoup de terrain sur la patinoire. Ça lui permet de se démarquer et de créer des occasions pour surprendre l’adversaire. »

Trotz a aussi rappelé que les 12 buts inscrits par sa nouvelle acquisition avaient été réussis à cinq contre cinq l’an dernier. C’est une belle fiche dans un circuit où il n’est pas facile de marquer. Il a été un joueur très constant à Calgary.

Contre les Sénateurs

Chiasson a été un choix de deuxième ronde (38e au total) des Stars de Dallas en 2009. Il a disputé 86 matchs en saison régulière en deux saisons (2012-2013 et 2013-2014) avec l’équipe qui l’a repêché avant de prendre la route d’Ottawa, en 2014-2015, puis de Calgary l’an dernier. Sa fiche indique 50 buts et 56 aides en 320 rencontres dans la LNH.

Jumelé à Lars Eller et à Brett Connolly, Chiasson s’est bien comporté à son premier match dans l’uniforme des Capitals, jeudi contre les Sénateurs justement, obtenant deux tirs, avec un temps d’utilisation de 11 min 45 s.

« J’ai joué avec tous les attaquants de l’équipe au camp d’entraînement, a-t-il conclu. Il faut maintenant trouver la meilleure combinaison. Ça va me prendre un peu de temps pour m’adapter à mes nouveaux coéquipiers et au style de jeu préconisé par notre formation. Mais je ne suis pas inquiet. »